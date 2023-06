Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der FCK schon 1957 in den USA war, daran können sich nur wenige so lebhaft erinnern wie Gerhard Ahrens. Wenn der frühere FCK-Spieler davon erzählt, was er damals mit der Walter-Elf in New York erlebt hat, dann sind die Bilder, die auftauchen, so klar, als wäre alles gestern passiert. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ und mit einer Reihe von Schwarz-Weiß-Aufnahmen kramt er in seinen Erinnerungen und erzählt ein Stück FCK-Geschichte, die er nie vergessen wird.

Die Zeit beim 1. FC Kaiserslautern und bei der Fritz-Walter-Elf haben den Wahl-Lauterer Gerhard Ahrens geprägt, der in der Pfalz hängengeblieben und im Kaiserslauterer