Das Straßentheater- und Musikfestival „Alles muss raus“ meldet sich zurück: Nach der Corona-Notausgabe zum 15. Geburtstag im vergangenen Jahr gibt es diesen Sommer wieder reichlich Programm. Jede Menge Künstler mit und ohne Beeinträchtigung machen die Plätze der Innenstadt zur Bühne und gestalten ein großes Fest der Begegnung.

Los geht es am Freitag, 15. Juli, von 19.30 Uhr bis 23 Uhr. Um 19.30 Uhr startet eine „Alles muss raus“-Revue in der Fruchthalle, um 20.30 Uhr bietet Fanfara Adrenalina Balkan-Speed-Brass auf einer Bühne an der Stiftskirche, bevor um 22 Uhr das Theater Titanick eine 360-Grad-Performance auf dem Stiftsplatz zeigt.

Am Samstag, 16. Juli, reicht das Programm von 12.30 bis 23 Uhr. Dazu zählt ab 12.30 Uhr das Straßentheater- und Musikfest in der Innenstadt. Ab 20 Uhr gibt es Gute-Laune-Pop von Blaumeier’s Fransen auf einer Bühne an der Stiftskirche. Um 22 Uhr zeigt das Theater Titanick eine 360-Grad-Performance auf dem Stiftsplatz.

Am Sonntag, 17. Juli, startet um 12 das Straßentheater- und Musikfest in der Innenstadt, um 17 Uhr zeigt „La bande à Tyrex“ Fahrrad-Artistik auf dem Stiftsplatz. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, mit Ausnahme der „Alles muss raus“-Revue in der Fruchthalle. Hier beträgt der Eintritt fünf Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information, Fruchthallstraße 14 und am Haupteingang der Gartenschau.