Die Polizei hat am Wochenende zwei Autofahrer erwischt, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Ein Fahrer musste Führerschein und Autoschlüssel abgeben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überwachte die Polizei nach eigenen Angaben den Abreiseverkehr der Diskothek Nachtschicht. Im Bereich des Elf-Freunde-Kreisels, der Kohlenhof- und Zollamtstraße kontrollierten die Beamten die Fahrtauglichkeit von 25 Autofahrern. Der Atemtest eines 55-Jährigen ergab dabei einen Wert von 1,57 Promille. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Führerschein und Autoschlüssel musste er abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei. Mit einer Geldstrafe muss ein 33-Jähriger rechnen, bei dem der Atemtest 0,77 Promille anzeigte. Auch ihm wurde laut Polizei die Weiterfahrt untersagt. Bei den Kontrollen nahmen die Beamten auch Warndreieck, Verbandskasten und Beleuchtung in den Blick.