Unter dem Motto „We Will Blues You“ geben Albert Koch und Jochen Günther ihr erstes gemeinsames Konzert in Kaiserslautern. Es findet am kommenden Sonntag, 3. März, ab 17 Uhr in der Christuskirche im Grübentälchen statt.

Albert Koch freue sich sehr auf sein „Heimspiel“ im Grübentälchen, teilen die Veranstalter mit. Der bekannte Bluesvirtuose werde mit spielerischer Leichtigkeit seine perlenden Soli zelebrieren, diesmal begleitet von dem Gitarristen und Sänger Jochen Günther aus Guntersblum, der eher aus den Bereichen Oldies und Popmusik stammt. Günther tourte mit Graham Lewis als Norfolk & Goode durch ganz Deutschland, gründete im Herbst 2008 das Pop-/Rockduo Pretty Lies Light und begleitet seit 2014 Anna Offen auf Tour mit Songs von Adele bis Norah Jones. Mit den beiden letztgenannten Duos war Jochen Günther bereits im SWR-Fernsehen zu sehen, bei der „Sonntagstour“ und „Kaffee oder Tee“.

Albert Koch wiederum ist nicht nur in Kaiserslautern eine Berühmtheit; er spielt mit den besten Blues- und Boogiemusikern Europas auf einem Niveau zusammen und begleitete schon Stars wie Louisiana Red oder Pete York bei Ihren Konzerten. Er ist Dozent bei Bluesharp-Workshops, gibt regelmäßig Konzerte in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz.

Gitarrist Jochen Günther – hier mit seinem Partner Frank Bangert aus der Duo-Formation Pretty Lies – spielt erstmals mit Albert Koch gemeinsam in Kaiserslautern. Foto: Archiv

Songs aus seinem schier unerschöpflichen Repertoire, aber auch aus Jochen Günthers verschiedenen Programmen werden am 3. März in der Christuskirche zu hören sein, darunter „King Of The Road“ oder der „Mercury Blues“. Aufgelockert werden soll das Konzert von kleinen Geschichten zu den Songs und, laut Günther, in den Zeiten, in denen er seine Gitarre stimmen muss.

Das Konzert am Sonntag, 3. März, in der protestantischen Christuskirche Kaiserslautern, Am Heiligenhäuschen 11, beginnt um 17 Uhr. In der Pause bietet der Kirchenbauverein der Christuskirche e.V. Knabbereien und Getränke an. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Musiker wird gebeten.