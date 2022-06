Verwunderung herrschte am frühen Mittwochnachmittag rund um die Air Base in Ramstein: Die täglich um 17 Uhr auf dem Militärstützpunkt gespielten Nationalhymnen von Deutschland und Amerika erklangen bereits gegen 14 Uhr. Angesichts weltweiter Krisen sorgte das bei einigen Bürgern für Unruhe. Die Pressestelle der Air Base stellte aber auf RHEINPFALZ-Anfrage hin klar: „Die Nationalhymne wurde heute in Verbindung mit dem monatlichen Fünf-Kilometer-Lauf des 86. Lufttransportgeschwaders auf dem Flugfeld gespielt.“ Diese Läufe fänden während der Sommermonate statt, „um die Moral und die Kameradschaft zu fördern“.

Grundsätzlich habe das Spielen von Nationalhymnen eine lange Tradition im US-Militär. Damit solle „dem kulturellen Erbe und den Nationalflaggen“ der Länder Respekt gezollt werden.