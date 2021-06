Die Jakobstaße in Ramstein wird ab Montag, 21. Juni, in Höhe der Hausnummern 14 a und 14 b für voraussichtlich fünf Tage gesperrt. In diesem Zeitraum werden Versorgungsleitungen an das Hauptnetz angeschlossen. Die Umleitung erfolgt über die Straße „Zum Kirchbühl“ und die Schernauer Straße.