Der Ausbau der Anschlussstelle Kaiserslautern-West geht in die nächste Runde. Für letzte Arbeiten muss die A6 an zwei Wochenenden um Kaiserslautern voll gesperrt werden.

Mit den Montagen der neuen Schilderbrücken und den Wegweisungstafeln auf den schon hergestellten Fundamenten wird die letzte noch fehlende Ausstattung zum Ausbau der A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West ergänzt. Laut Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) machen es der Umfang der Montagearbeiten und die weitgestreckten Standorte der Anlagen längs der A6 erforderlich, die Montagearbeiten zeitlich getrennt an aufeinanderfolgenden Wochenenden auszuführen.

Erster Abschnitt: KL-West bis KL-Centrum

Dafür wird die A6 in einem ersten Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und der Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum (Autobahndreieck KL) am Wochenende von Samstag, 7. Mai, ab 20 Uhr bis Sonntag, 8. Mai, spätestens bis 20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Saarbrücken wird ab der A6/A63 Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum über die U 28 (innerstädtisch L395-B37-B270) zur A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West geleitet. In Gegenrichtung nach Mannheim erfolgt die Verkehrsführung ab der A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West über die U25 (innerstädtisch B270-B37-L395) zur A6/A63 Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum.

Zweiter Abschnitt: Ramstein - West

Am darauffolgenden Wochenende (14. und 15. Mai) wird die A6 in einem zweiten Abschnitt in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West von Samstag, 14. Mai, ab 20 Uhr bis Sonntag, 15. Mai, bis spätestens 9 Uhr, voll gesperrt. Gleichzeitig erfolgt in Gegenrichtung die Vollsperrung der Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof. Eine Auffahrt von der AS Kaiserslautern-Einsiedlerhof ausschließlich in Fahrtrichtung Saarbrücken ist damit möglich.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Saarbrücken wird ab der A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West über die U30-U18 (B270-L367-L356-L363) zur A6 Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach geleitet. In Gegenrichtung nach Mannheim erfolgt die Verkehrsführung ab der A6 Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach über die U11-U21 (L363-L356-L367-B270) zur A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West.

Teilsperrungen für Vorbereitungen

Während der nächsten Woche werden im A6-Anschlusskleeblatt Kaiserslautern-West an verschiedenen aufeinanderfolgenden nächtlichen Terminen sogenannte Schilderkragarme mit Schildertafeln in den dortigen Anschlussästen montiert. Dafür kommt es jeweils zu Teilsperrungen in den Ästen in der Zeit von 21.30 Uhr bis frühmorgens 4.30 Uhr.

Am Sonntag (15. Mai) wird nach der Vollsperrung der A6 noch in der Zeit von 9 bis 16 Uhr der letzte Schilderkragarm mit Schildertafel in einem der Anschlussäste montiert. Die Umleitungen erfolgen innerhalb des Anschlusskleeblattes, über die nächstfolgenden A6 Anschlussstellen oder über die B270 (Opelkreisel beziehungsweise Anschlussstelle Siegelbach-Süd). Der Verkehr auf den Durchgangsfahrbahnen der A6 ist davon nicht beeinträchtigt.

Nicht blind dem Navigationsgerät folgen

An den Wochenenden mit Vollsperrungen der A6 muss mit deutlichen Behinderungen auf der A6 und den jeweiligen Umleitungsstrecken gerechnet werden. Der LBM Kaiserslautern rät Autofahrern zur Stauvermeidung nicht den Anweisungen ihrer Navigationssysteme, sondern der beschilderten Umleitungsstrecke zu folgen.