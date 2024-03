Aufgrund von Bohrarbeiten und Untersuchungen des Asphalts und Banketts kommt es am Wochenende zu Sperrungen an der A6-Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach. Betroffen sind die Ab- und Auffahrten in Fahrtrichtung Kaiserslautern und in Fahrtrichtung Saarbrücken sowie die L363 zwischen den Autobahnauffahrten, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Am Samstag, 9. März, wird die Abfahrt in Fahrtrichtung Kaiserslautern voraussichtlich zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt zunächst in Richtung Kaiserslautern bis zur Anschlussstelle (AS) Kaiserslautern-Einsiedlerhof und von hier zurück in Richtung Saarbrücken bis zur AS Ramstein-Miesenbach. Nach Abschluss der Arbeiten steht der Streckenabschnitt ab etwa 17 Uhr wie gewohnt zur Verfügung. Die Arbeiten im Bereich der Auffahrt werden zeitgleich mit den Bohrungen auf der L363 zwischen 8 und 17 Uhr durchgeführt. Der Verkehr wird hier an den jeweiligen Arbeitsbereichen vorbeigeführt. Am Sonntag, 10. März, wird die Abfahrt in Richtung Saarbrücken ab 8 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Sie leitet den Verkehr zunächst Richtung Saarbrücken bis zum Autobahnkreuz Landstuhl-West und von dort wieder zurück in Richtung Kaiserslautern zur AS Ramstein-Miesenbach. Die Sperrung der Abfahrt wird voraussichtlich gegen 17 Uhr aufgehoben. Der Verkehr auf der Auffahrt wird zwischen 8 und 17 Uhr an den jeweiligen Arbeitsbereichen vorbeigeführt. Die Arbeiten werden in der verkehrsarmen Zeit am Wochenende außerhalb des Berufsverkehrs durchgeführt, um die Verkehrseinschränkungen möglichst gering zu halten, betont die Autobahn GmbH des Bundes. Sie rechnet nicht mit nennenswerten Verkehrsbehinderung, empfiehlt jedoch, eine angemessene Fahrzeit für die Umleitungsstrecken einzuplanen.