„Immer am Puls der Zeit zu sein und immer weiter nach dem Bestmöglichen zu streben“, das hat Bettina Brück, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, dem Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) bescheinigt. Bei einer zeitintensiven Feier zum 75. Jubiläum der Schule hielt sie am Freitag in der Aula den Festvortrag. Schulleiter Ulrich Becker und aus der Schule hervorgegangene Spitzensportler kamen zu Wort.

Vor zahlreichen Gästen aus Politik, Bildung und Sport erinnerte Brück an die Gründung der Schule, die, als eines von vier Landesgymnasien in Rheinland-Pfalz aufgrund ihrer