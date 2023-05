Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum letzten Mal bringt das Pfalztheater am Sonntag, 16. Januar, Rossinis komische Oper „Die Italienerin in Algier“ im Großen Haus auf die Bühne. Wer dabei sein will, hat die Chance bei der RHEINPFALZ-Verlosungsaktion am Freitag, 7. Januar, 10 Uhr, Karten zu gewinnen.

Isabella, eine kapriziöse Italienerin, mischt die Männerwelt in Algier auf. Ihr Geliebter Lindoro ist in der Gewalt Mustafas, des türkischen Herrschers über Algerien. Um ihn zu