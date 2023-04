Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was sich schon recht früh in der Saison abzeichnete, ist nun auch eingetreten: Die Meisterschaft in der Pfalzliga der Damen entscheidet sich erst am letzten Spieltag. Zum Saisonfinale empfängt am Sonntag (10 Uhr) der 1. TC Weilerbach den Park TC Kaiserslautern-Siegelbach. Beide Teams gehen mit blütenweißer Weste in diese den Titelkampf entscheidende Partie.

Überraschenderweise zeigt sich Ingo Marburger, der Trainer des Siegelbacher Damenteams, sehr gelassen angesichts dieser wichtigen Partie. Von Nervosität ist bei ihm nichts zu spüren.