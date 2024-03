Die U17-Frauen des FFC starten am Samstag in den zweiten Teil ihres Abenteuers Bundesliga mit einem Heimspiel. Eine fehlt dann aber.

Die U17-Frauen des 1. FFC Kaiserslautern empfangen am Samstag, 12.30 Uhr, im Sportpark West in Kaiserslautern gegen den Tabellenführer SGS Essen. Obwohl in der bisherigen Runde erst ein Punktgewinn gegen Mönchengladbach und ein Sieg gegen den TuS Issel gelang und nur vier Punkte auf der Habenseite stehen, ist der 1. FFC mit dem bisherigen Verlauf durchaus zufrieden.

Der Verein ist mit realistischen Erwartungen in die Saison gestartet. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Bundesliga nach Ablauf der Runde abgeschafft wird, standen von Anfang an weniger die Ergebnisse, als die Entwicklung der jungen Talente im Mittelpunkt. Es gab zwar deutliche Niederlagen gegen gestandene Bundesliga-Teams, aber es war auf dem Platz und im Training eine deutliche Entwicklung bei den jungen Spielerinnen zu beobachten. Die Erfahrungen, gerade gegen hochprofessionell aufgestellte Jugendteams wie Bayer 04 Leverkusen zu spielen, sind wertvoll. Und kleine Erfolgserlebnisse, wie der Punktgewinn gegen Borussia Mönchengladbach, wurden gefeiert wie eine Meisterschaft.

Bujan übernimmt den Trainerjob von Fischer

Wenn am Samstag der Tabellenführer aus Essen mit einigen Junioren-Nationalspielerinnen zu Gast ist, fehlt beim 1. FFC ein bekanntes Gesicht an der Außenlinie. Die bisherige Erfolgstrainerin Leonie Fischer steht aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Im weiteren Verlauf der Rückrunde wird das Team von Maikel Bujan betreut, der jahrelang beim SV Horchheim als Trainer tätig war.