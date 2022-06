Die Entsorgung von Grünschnitt sorgt regelmäßig für Aufregung. In der jüngsten Stadtratssitzung hatte ein Bürger moniert, auf dem Fischerrück seien zuletzt keine Sammelbehälter für Grünschnitt mehr aufgestellt worden.

Der Mann hatte kritisiert, die Bürger seien gezwungen, ihre Gartenabfälle mit dem Auto in den Wertstoffhof in der Pfaffstraße zu karren. Die Politik fordere die Bürger zwar auf, Bus oder Rad zu nutzen und die Umwelt zu schonen, auf dem Fischerrück könne man aber nicht einmal Gartenabfall auf dem kürzesten Weg loswerden.

Der Vorwurf sei so nicht korrekt, konterte die Stadtverwaltung. Zweimal jährlich, im Herbst und Frühjahr, stehen demnach im Stadtgebiet an verschiedenen Standorten Sammelcontainer bereit. An zwei Wochenenden konnten Leute ihren Grünschnitt an der Schillerschule loswerden und im Bahnheim, zudem jeweils an zwei Tagen in der Stettiner Straße und in der Lothringer Dell. Standorte und Standzeiten seien unter www.stadtbildpflege-kl.de sowie in der App der Stadtbildpflege veröffentlicht. Ein Sprecher der Stadtverwaltung räumte allerdings ein, dass die ganzjährige Aufstellung eines Containers in der Vogelwoogstraße, wo es früher auch einen Wertstoffhof gab, nicht mehr möglich sei.

Über 15 Euro pro Kubikmeter

Um Gartenbesitzer zu unterstützen, hat die Stadtbildpflege Kaiserslautern im Vorjahr ihr Serviceangebot erweitert und bietet seitdem eine Abholung von Baum- und Strauchschnitt am Privatgrundstück an. Das Pflanzenmaterial wird nur gebündelt mitgenommen. Kleingeschnittenes Material kann in Papiersäcken dazugestellt werden. Da die Mitarbeiter der Stadtbildpflege die Bündel mit der Hand in das Entsorgungsfahrzeug werfen, darf die Bündellänge maximal 1,5 Meter und das Gewicht höchstens zehn Kilogramm betragen, heißt es aus dem Rathaus. Für größere Grünschnittmengen könnten Container zur Verfügung gestellt werden. Ein Abholtermin kann online über die App der Stadtbildpflege, per Mail an abholservice@stadtbildpflege-kl.de oder telefonisch unter 0631-365-3521 vereinbart werden. Für den Service werden 15,82 Euro pro Kubikmeter berechnet.

Rasenschnitt und Laub

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Grünabfälle auch in der Biotonne entsorgt werden können. Dazu zählen Rasenschnitt, Blumenabfälle, Baum- und Strauchschnitt, Laub, Unkraut, Wurzeln. Ebenso dürfe das Material auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden. Zudem können Grünabfälle ganzjährig auf den Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17, in der Pfaffstraße 3 und in der Siegelbacher Straße 187 entsorgt werden. Auch der Wertstoffhof der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern im Kapiteltal nimmt haushaltsübliche Mengen unentgeltlich entgegen.