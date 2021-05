Nach den Ausschreitungen von Hunderten Feiernden über Pfingsten in Heidelberg erhöhen Stadt und Polizei den Druck: Die Neckarwiese wird ab Donnerstag nachts gesperrt, um weitere Krawalle an dem beliebten Treffpunkt zu verhindern.

Ein Sprecher bestätigte diese Verlängerung des bereits verhängten Aufenthaltsverbots für die Neckarwiese am Dienstagnachmittag nach einem Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Polizei über das weitere Vorgehen. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte darüber hinaus eine verstärkte Präsenz der Polizei an. Die Neckarwiese müsse für alle ein Ort der friedlichen und sicheren Begegnung bleiben. „Das lassen wir uns von ein paar Prolls nicht nehmen“, sagte Strobl.

In der Nacht auf Dienstag war es auf der Neckarwiese laut einer Polizeisprecherin auch bedingt durch das Wetter und die Beamten vor Ort relativ ruhig geblieben. Am Pfingstwochenende waren die Feiern von Hunderten von Menschen in der Heidelberger Innenstadt teils ausgeartet. Teilnehmer randalierten und bewarfen Polizisten unter anderem mit Flaschen. Inzwischen ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen schweren Landfriedensbruchs. Zur Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren machte sie zunächst keine Angaben.