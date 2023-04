Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An den kommenden vier Samstagen sind öffentliche Verkehrsmittel in Heidelberg kostenlos – ein kleiner Mosaikstein bei der politisch angestrebten Verkehrswende. Vorbild ist eine Stadt in Frankreich. Die Ideen sind sogar schon weiter fortgeschritten.

Kostenlos durch Heidelberg tingeln mit Bus und Bahn: An vier Samstagen im März und April wird der öffentliche Nahverkehr in der Stadt am Neckar für Einheimische wie für Auswärtige