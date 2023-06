Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Johannes Siebert vom Weingut Schenk-Siebert in Sausenheim gehört dieses Jahr zu den 20 besten Jungwinzern in der Pfalz. Im Hofgut Heidesheim hat er am Dienstagabend seine Auszeichnung entgegengenommen. Der Verein Pfalzwein kürte im Wettbewerb „Die Junge Pfalz 2023/2024“ Nachwuchstalente der Branche.

Der Sausenheimer Johannes Siebert ist beim Wettbewerb „Die junge Pfalz“ schon ein alter Hase: Der 27-Jährige, der in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert hat, war zum fünften