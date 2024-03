Seit wenigen Tagen ist in der Eisenberger Straße in Kerzenheim teilweise nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern erlaubt. Zwischen der Abzweigung Göllheimer Straße und der Jahnstraße gilt das reduzierte Tempo nun. Gerade in diesem Bereich sei es besonders eng, betonte Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) im RHEINPFALZ-Gespräch. Gerade ältere Personen und Kinder seien dort einer besonderen Gefährdung ausgesetzt. Die Gehwege sind extrem schmal und ein Fußgänger muss unweigerlich auf die Straße ausweichen. Ziel der Geschwindigkeitsreduzierung ist es daher, die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen. Bis es zu der Umsetzung der Maßnahme überhaupt kam, war es ein langer Weg. Schon der ehemalige Ortsbürgermeister Alfred Wöllner (SPD) hatte vor Jahren daran gearbeitet. Bei einer Verkehrsschau vor zwei Jahren kam dieses Thema dann erneut auf die Tagesordnung. Schließlich hat nun der Landesbetrieb Mobilität, der für diesen Streckenabschnitt zuständig ist, die Beschilderung angebracht.