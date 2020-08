Der Fuß- und Radweg Am Herrengang ist derzeit mit dem Fahrrad nicht befahrbar. Grund ist, dass der Durchgang zwischen Südring und Sausenheimer Straße nach dem Bau von Reihenhäusern mit viel Schotter aufgefüllt worden ist, der allerdings nicht befestigt ist. Radler kommen auf diesem „Schotterbett“ nicht weiter. Die Stadtverwaltung teilt auf eine Leserbeschwerde bei der RHEINPFALZ auf Anfrage mit, dass die Bauabteilung bereits mit dem Bauherrn Kontakt aufgenommen habe: „Der derzeitige Zustand kann so nicht bleiben“, heißt es. Der Bauherr müsse den Weg so herrichten, dass er wieder befahrbar ist. Hinweisschilder fordern Radfahrer derweil zum Absteigen auf.