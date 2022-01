In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen am Donnerstag, 13. Januar, ab 18.45 Uhr einen Beitrag über die Speyerer Straße in Wattenheim. Das Porträt läuft in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Die Ankündigung der Sendung enthält viele Informationen, die für Bewohner des Leiningerlands nicht neu sind – etwa, dass die Wattenheimer stolz auf ihren Wald sind, dass der Ort eine eigene Autobahnausfahrt hat, obwohl es nur 1600 Einwohner gibt und dass er deshalb bei Pendlern beliebt ist, weil man schnell nach Mannheim, Bad Dürkheim oder Kaiserslautern kommt. Vor allem aber geht es in der Sendung um die Speyerer Straße, in der ein Oldtimer-Sammler lebt, der bald ein Museum für historische Autos eröffnen will. Und „Hierzuland“ stellt Hobbyarchivare vor, die sich mit viel persönlichem Einsatz um die Geschichte ihres Heimatortes kümmern und die ein umfangreiches Gemeindearchiv aufgebaut haben.