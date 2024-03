Der 47 Jahre alte Verein für Natur- und Vogelschutz Bockenheim-Kindenheim hatte eigenen Angaben zufolge zum Jahreswechsel 320 Mitglieder. Am 5. Mai unternimmt er eine Exkursion, Treffpunkt ist um 7 Uhr am Weinstraßenhaus in Bockenheim. Am 14. September feiert er das Latwergefest in der Sport- und Freizeithalle Kindenheim. Für 25 Jahre im Verein ist Wieland Benß geehrt worden. Seit 40 Jahren dabei sind Edeltraut Baader, Kurt Gesell, Kurt Höhler, Udo Kramm, Silvia Krehbiel, Karl Mang, Lothar Meisinger, Hauke Philippi und Dieter Schlegel.