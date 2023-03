Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Classic-Keglern steht wegen Corona vieles still. Doch hinter den Kulissen sorgt eine Sache für viel Wirbel. Es geht um den Modus, wie gegeneinander gespielt wird. Seit fast zehn Jahren gibt es deshalb zwei Verbände: DKBC und DCU. Nachdem sich beide versucht haben, wieder etwas anzunähern, scheinen einige DCU-Vereine bereits den Verband zu wechseln.

In der kommenden Saison will die Keglervereinigung Grünstadt (KVG), die bis heute der Deutschen Classic-Kelgler Union angehört, eine Mannschaft in den Ligen des Deutschen Kegler- und Bowlingbunds,