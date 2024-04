Schreckmoment am Samstagabend: Nach Angaben der Polizei wurde ein möglicher Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus am Luitpoldplatz gemeldet, worauf die Örtlichkeit durch die Feuerwehr und Polizei angefahren wurde. Letztendlich konnte nach Begehung durch die Feuerwehr jedoch Entwarnung gegeben werden. Aufgrund eines technischen Defektes war es lediglich zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen bei dem zudem kein nennenswerter Schaden entstand.