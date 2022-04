Endlich ist es wieder soweit: Am Samstag öffnet Punkt 10 Uhr das Eisenberger Waldschwimmbad seine Pforten. Während das Bad 2020 pandemiebedingt geschlossen blieb und 2021 nur ein Badebetrieb „mit angezogener Handbremse“ möglich war, wie es Bademeisterin Romana Bethge beschreibt, ist nun wieder alles beim Alten. Obwohl die Temperatur des Badewassers in diesem Jahr aufgrund der angespannten Energiesituation um zwei Grad abgesenkt werde, sei es zwar dennoch angenehm warm. Mit einem solchen Besucheransturm wie auf unserem Foto rechnet man am Samstag aber erst einmal nicht. Das Bild stammt aus dem Jahr 1964. Damals wurde das Freibad offiziell seiner Bestimmung übergeben und entwickelte sich seither zum Anziehungspunkt an warmen Sommertagen. Dieses Foto wurde in einem Archiv entdeckt und ist Bestandteil einer Fotoausstellung „50 Jahre VG Eisenberg“, die ab Juni im Rathaus zu erleben sein wird. Ein weiterer Höhepunkt der VG-Geburtstagsfeierlichkeiten wird ein zweitägiges Fest Ende Juli im Waldschwimmbad sein.