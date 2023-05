Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überraschend wacker hat sich Fußball-A-Klassist TSG Eisenberg am Mittwoch im ersten Pflichtspiel im Verbandspokal gegen Bezirksligist FV Freinsheim geschlagen. Doch der neue Trainer der TSG, Christian Graumann, denkt, dass es dauern wird, bis die Eisenberger in der Saison richtig ankommen. Am Sonntag (15.30 Uhr) spielt die TSG zum Meisterschaftsauftakt beim Bezirksliga-Absteiger ASV Maxdorf.

1:2 (1:1) nach Verlängerung verlor Eisenberg das Pokalspiel am Mittwochabend im Waldstadion. In der dritten Minute der Nachspielzeit hatte TSG-Spieler Paul Alexander Altenhofen die Führung der