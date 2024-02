Obwohl – oder wohl richtiger: gerade weil – keine Männer erlaubt waren, hat von der ersten bis zur letzten Minute Bombenstimmung bei der dreistündigen Damensitzung in Ebertsheim geherrscht.

Grund war ein starkes Programm und mehr als 100 bestens gelaunte Frauen – ohne ihre besseren Hälften. Das so genannte starke Geschlecht war sozusagen nur zur Belustigung des so genannten schwachen Geschlechts auf der Bühne erlaubt. Doch da haben die Fasnachterinnen alle männlichen Exemplare – egal welchen Alters und welchen Gewichts – abgefeiert: vom jungen Ebertsheimer Männerballett, über die an „Ballermänner“ erinnernden „Rosedahler Klabuschterbärcher“ und den „Offenheimer Bierzischer“ bis zu den (auch älteren) Gentlemen der Gruppe 7up aus dem hessischen Boppstadt. Ebenso mit von der Partie: die Ewwertshemer Gruwedänzer. Als weitere männliche Stimmungsraketen mischten mit Jens Hummel als Robbie Williams sowie die „Zipfelbuben“ Marco Hotz und Franco Schmahl.

Da kriegen die Männer ihr Fett ab

Ansonsten war die von Brigitte Alleborn und Monja Fischer moderierte Prunksitzung fest in Frauenhand. Dabei sorgten beispielsweise die Aerobic-Damen des TSV um Michelle und Celine Wahl ebenso für Begeisterung wie die Ebertsheimer Chaos Crew und die Garden aus Wattenheim und Hertlingshausen. Einzige Büttenrednerin war Petra Rech, bei der die Männer ihr (Bauch-)Fett weggekriegt haben. Klar, dass auch da der Saal getobt hat.