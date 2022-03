Fußball-Landesligist VfR Grünstadt bastelt weiter am Kader für die neue Saison: Mit Julius Neu hat der VfR bereits den vierten Neuzugang für die Spielzeit 2022/23 bekanntgegeben. Noch eine gute Nachricht: Auch die Generalprobe für den Auftakt in die Aufstiegsrunde am Samstag ist geglückt.

Julius Neu ist 19 Jahre jung und derzeit für die A-Junioren von Phönix Schifferstadt in der Verbandsliga Südwest am Ball. „Er ist hochtalentiert, kann links wie rechts schießen, besitzt eine sehr gute Dynamik und eine glänzende Technik“, lobt VfR-Coach Christian Rutz. Neu sei eines der Toptalente, die künftig in der ersten Mannschaft der Grünstadter spielen sollen. Jörg Neu, der Vater von Julius, war lange Jahre Mittelstürmer mit einem sehr gutem Torinstinkt beim früheren Verbandsligisten VfR Grünstadt.

Noch ohne Neu und auch ohne die erkrankten Stammkräfte Tobias Fath, Marco Sorg, Marcel Czekalla und Nico Müller gewann der VfR die Generalprobe für die am Samstag beginnende Aufstiegsrunde zur Verbandsliga. 4:2 gewann der Landesligist beim Bezirksligisten FV Freinsheim, der in der Aufstiegsrunde zur Landesliga gefordert ist.

Für Christian Rutz war es ein wichtiger Test hinsichtlich einer vernünftigen Verteidigung vor dem Start in die Aufstiegsrunde am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen den SV Büchelberg. Beim VfR sei Mittelfeldregisseur Nico Scherer in bestechender Form gewesen, meinte Rutz. Scherer traf dreimal gegen Freinsheim.

Mit dem Spiel nach vorne war Rutz sehr zufrieden. „Die Jungs haben das trotz des Fehlens von vier Stammspielern glänzend gelöst, das war ein sehr guter Test.“

So spielten sie

VfR Grünstadt: Zott - Heidenmann (46. Mujevic), Tillschneider, Frank (46. Hess), Horvath - Lampert - Mghames (46. Müsel), Gehrmann, Scherer, Dorn - Antonovic

Tore: 0:1 Scherer (12.), 1:1 Odak (44.), 2:1 Schäfer (50.), 2:2 Scherer (53.), 2:3 Scherer (82.), 2:4 Dorn (87.).