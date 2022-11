Doppeltes Pech haben zwei junge Männer bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag in Hettenleidelheim gehabt: Laut Polizei fiel ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Raum Frankenthal gegen 14.30 Uhr wegen „drogentypischer Ausfallerscheinungen“ auf. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, der in Cannabis enthalten ist. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes – der auch noch ohne Führerschein unterwegs war – Marihuana. Der 23-Jährige wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Ermittelt wird zudem gegen den Halter des Fahrzeugs, der dem 23-Jährigen das Auto zur Verfügung gestellt hat: Er wird verdächtigt, das Fahren ohne Führerschein zugelassen zu haben. Für den 22-jährigen Beifahrer endete die Fahrt ebenfalls unerfreulich. Weil die Polizisten Marihuana bei ihm fanden, muss auch er sich strafrechtlich verantworten müssen.