Nachdem ein Unbekannter ein parkendes Auto im Obrigheimer Friedhofweg beschädigt hat und geflüchtet ist, bittet die Polizei Grünstadt nun um Zeugenhinweise. Nach Angaben der Polizei war der Hyundai i30 dort zwischen 20.30 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstagmorgen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Die Beamten schätzen, dass der Schaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite entstand, als der Verursacher entweder den Hyundai beim Vorbeifahren streifte oder beim Ein- beziehungsweise Ausparken touchierte. Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120.