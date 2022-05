Es läuft beim TuS Altleiningen: Nach dem nächsten Kantersieg, einem 6:0 gegen Fortuna Mombach, und der Niederlage von Viktoria Herxheim ist der TuS neuer Tabellenführer der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga.

Dabei verlief die erste Hälfte zunächst noch ausgeglichen. Gegen den bereits feststehenden Absteiger tat sich die Wolter-Elf schwer. Erst nach dem Führungstreffer von Erik Tuttobene begann der TuS die Partie ab der 37. Minute zu dominieren. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber nicht mehr ins Spiel, in dem sich die Altleininger sich eine Tormöglichkeit nach der anderen herausspielten.

Stürmer Erik Tuttobene war anzusehen, dass er die Saison als Torschützenkönig der Liga – was er momentan mit 15 Toren allein in der Abstiegsrunde ist – beenden möchte. In der zweiten Hälfte traf er gleich dreimal (56., 66., 69.), davon einmal per Strafstoß. Die anderen beiden Tore beim TuS erzielten Kapitän Yannick Krist durch einen Schuss in den Winkel (60.) und der eingewechselte Henrik Weisenborn per Kopf (82.). Die Fortuna hatte sich zu diesem Moment längst abgeschrieben.

15 Spiele, 14 Siege

Mit dem 14. Sieg im 15. Spiel springt der TuS nach der 2:3-Niederlage von Viktoria Herxheim auf Tabellenplatz eins und hat ein Drei-Punkte-Puffer auf Platz zwei. „Unsere monatelange Arbeit macht sich bezahlt. Man merkt, dass die Mannschaft eigentlich nichts in der Abstiegsrunde zu suchen hat“, sagte TuS-Trainer Michael Wolter. Einziger Wermutstropfen: In der zehnten Minute musste Luca Pompeo nach einem Schlag auf den Knöchel ausgewechselt werden.

So spielten sie

TuS Altleiningen: Dößereck – Diehl, Kalepky (65. Weisenborn), Jander, Dörrschuck (68. Fabio Pompeo) – Krist (70. Holzner), Maurer – Walzer, Luca Pompeo (10. Schlischka) – Erik Tuttobene.