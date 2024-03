Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Faustball-Männer 35 der TSG Tiefenthal sind mit einer Bronzemedaille im Gepäck von den Deutschen Meisterschaften in Hamburg zurückgekommen. Die Mannschaft um Hauptangreifer Christoph Happersberger war als Mitfavorit auf den Titel an den Start gegangen. Doch auch über den dritten Platz konnte sich das Team am Ende freuen.

Bereits in der Vorrunde machten es die Tiefenthaler ganz spannend. Die TSG-Mannschaft startete mit einem 1:1 gegen den TV Brettorf (7:11, 11:5) ins Turnier. Und auch in der zweiten Partie reichte