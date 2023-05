Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Wattenheim hat für ihre 800-Jahr-Feier 12.000 Euro mehr ausgegeben als geplant, und den Gewinn aus dem Verkauf eines Grundstückes in Höhe von rund 150.000 Euro hat sie noch nicht verbuchen können. Das fürs laufende Jahr erwartete Loch im Ergebnishaushalt hat sich trotzdem in ein kleines Plus verwandelt. Der Bürgermeister erklärt, warum.

Statt eines Defizits von 26.780 Euro steht im Wattenheimer Nachtragsetat nun ein Plus von 16.735 Euro. Dabei hat sich die Ortsgemeinde eine 800-Jahr-Feier