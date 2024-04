Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Teilnahmerekord beim Kinder-Radrennen ohne Rennräder in Hettenleidelheim: Angetreten sind 65 kleine Athleten. Warum selbst für den jüngsten unter ihnen die warme Stube an diesem kühlen Tag keine Alternative war.

Wer hätte das gedacht: Trotz widriger Voraussetzungen am Sonntag haben 65 Kinder in Hettenleidelheim an einem besonderen Nachwuchs-Radrennen teilgenommen. Manfred Guth vom Förderverein