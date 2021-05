Zu 99 Prozent ist es sicher, dass Trainer Micha Bengel auch weiterhin A-Klasse-Vertreter TuS Sausenheim trainiert. Gemeinsam mit den Fußballern hat er ein Zukunftskonzept entwickelt, denn auch die Mannschaft scheint zusammen zu bleiben.

Die Corona-Pandemie hat den Fußball gestoppt. Doch hinter den Kulissen der Clubs wird schon hart gearbeitet. Die Teams planen für die kommende Spielzeit. Beim TuS Sausenheim glaubt Trainer Micha Bengel nur noch bedingt daran, dass die aktuelle Saison fortgesetzt werden kann.„Wir haben die Pause genutzt und ein Zukunftskonzept verfasst“, erklärt Micha Bengel. Der Coach ist zu 99 Prozent sicher, auch in der kommenden Spielzeit in Sausenheim zu trainieren. Das A-Klassen-Team werde, so Bengel, in der nächsten Spielzeit weitgehend so zusammenbleiben, wie es gerade steht. „Ein, zwei drei Akteure werden wohl erst einmal nicht zur Verfügung stehen, weil sie wegen ihres Studiums an einem anderen Ort sind, aber ihr Spielerpass bleibt hier“, so der TuS-Coach, der aktuell große Zweifel hat, dass die laufende Runde noch einmal fortgesetzt wird.

Zweifel an Fortsetzung der Spielzeit

„Man hört ja, dass Mitte April als Startschuss für die Fortsetzung wohl die letzte Chance ist. Der Verband hat ja den Vereinen zugesichert, dass sie eine vierwöchige Vorbereitungszeit bekommen. Die benötigt man auch“, sagt Bengel, der betont: „Natürlich würden wir hier alle gerne sofort auf den Platz. Aber momentan sieht es eher nicht danach aus, dass die Spielzeit noch einmal weitergeht.“

Der aktuell durch die Corona-Pandemie eingeführte Modus mit den kleinen Staffeln habe laut Bengel einen großen Vorteil: „Du hast wirklich viele attraktive Lokalderbys.“ Was Bengel aber nicht so gut findet, ist die Regel, dass man die Punkte mit in die Aufstiegs- und Abstiegsrunde nimmt. „Nimmt man die Zähler jetzt mit, die man gegen alle Teams aus der Vorrunde geholt hat oder nur, die mit einem in der Aufstiegs- oder Abstiegsrunde spielen. Da gab und gibt es unterschiedliche Auffassungen unter den einzelnen Trainern“, so Bengel. Gut möglich, dass diese Frage gar nicht mehr beantwortet wird. Außer der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) würde diesen Modus beibehalten. „Ich hoffe insgesamt, dass es ab Spätsommer wieder einigermaßen so sein wird, wie in der Vor-Coronazeit und wir eine vernünftige Runde bestreiten können“, sagt Bengel.

In der Pause haben die Sausenheimer Akteure laut dem Trainer jeder für sich trainiert. „Zu Beginn hatte ich die Idee, eine Laufchallenge einzuführen. Aber dann hätten die Jungs im November mit dem Laufen angefangen und würden jetzt im Februar immer noch rennen. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht“, sagt der Sausenheimer Trainer, der aber vollstes Vertrauen in die Disziplin seiner Spieler: hat „Wir hatten ja schon einige Online-Konferenzen, da wurde deutlich, dass viel Spieler aus Langweile einfach laufen. Ich denke, dass wir fit sind, wenn es wieder losgeht.“

Mit Punktausbeute nicht zufrieden

In der aktuellen Tabelle belegt der TuS Sausenheim den sechsten Rang in der Achter-Liga. In den sechs absolvierten Begegnungen holte das Bengel-Team fünf Punkte. Nicolas Bechtold war mit drei Treffern bester Torschütze der Mannschaft. „Mit den Punkten sind wir natürlich nicht zufrieden“, sagt Bengel, der betont: „In einigen Spielen haben wir Zähler leichtfertig verschenkt.“