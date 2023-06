Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einsatz, Gier und Siegeswillen – Christian Rutz, Trainer des Landesligisten VfR Grünstadt nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. In den restlichen 13 Spielen soll der Klassenverbleib gesichert werden. Am Sonntag kommt Offenbach.

Am Sonntag steht die erste Partie von 13 Restspielen des VfR Grünstadt in der Fußball-Landesliga Ost nach der Winterpause auf dem Programm: Um 15 Uhr empfangen die Grün-Weißen unter