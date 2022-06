Ein Mann hat am Donnerstag mehrere Rucksäcke in der Auslage des Geschäfts „Bachmann Schuhe & Sport“ angezündet. Das meldet die Polizei Grünstadt. Verdächtigt wird ein etwa 40 Jahre alter Mann, der ein Fußballtrikot und kurze helle Hosen trug. Er entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. „Er war etwa anderthalb Stunden zuvor noch bei uns im Laden und hatte sich für eine Tasche interessiert, hat das Geschäft aber dann verlassen, weil er etwas essen wollte. Er wirkte etwas neben sich“, sagt Filialleiterin Dilara Konalka. Später sei der Mann dann zurückgekehrt. Ein Augenzeuge berichtet: „Er ist dann vor den Taschen gestürzt und hat sich an ihnen hochgezogen.“ Dann haben die Taschen gebrannt. „Wir konnten das aus dem Ladeninneren nicht sehen. Plötzlich stürmten Kunden rein und riefen: Bei euch brennt’s“, so Konalka. Sie sei dann sofort raus. Draußen hätten schon Passanten und Ladenbesitzer aus der Fußgängerzone teils mit bloßen Händen die Rucksäcke gelöscht. „Da haben sie Schlimmeres verhindert. Das war total lieb, das hat uns sehr gerührt. Ein Augenzeuge ist dem Mann noch vergeblich hinterher“, so Konalka. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 9312-0 entgegen.