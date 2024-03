Nachdem Steffen Blaga (CDU) angekündigt hat, bei der Kommunalwahl nicht mehr für das Amt des Hettenleidelheimer Ortsbürgermeisters anzutreten, wäre zumindest eine Person zur Nachfolge bereit: Steffen Burkhardt. Der SPD-Ortsverein hat den 57-Jährigen nominiert. Bei der jüngsten Versammlung wurde auch eine Kandidatenliste aufgestellt.

Burkhardt hegt nach eigenen Angaben den Wunsch, seinem Heimatort, in dem er wohlbehütet aufgewachsen ist, etwas zurückzugeben. Ein zweiter Aspekt, weshalb er sich um das Amt des Ortschefs bewerbe, sei das ihm „innewohnende Pflichtbewusstsein“. Er ist überzeugt, dass die Demokratie hierzulande vor den schwersten Zeiten seit Gründung der Bundesrepublik steht. „Das erfordert Initiative, Engagement und die Überwindung von Egoismen“, betont der Vater zweier erwachsener Söhne, der seit sechs Jahren für die SPD in der Lokalpolitik aktiv ist – als Mitglied des örtlichen Bau- und des Werkausschusses. „Gerade jetzt braucht es wehrhafte Demokraten, die der Gesellschaft Halt und Sicherheit geben.“

Herausforderungen: Migration und Wohnraum

Auch das relativ kleine Hettenleidelheim spüre die Folgen des menschenverachtenden Kriegs in der Ukraine: „Wir haben wachsende Herausforderungen in Bezug auf Migration, Kita-Plätze, Wohnraum und allgemein Infrastruktur, finanzielle Engpässe und Energieversorgung“, sagt der Maschinenbau-Ingenieur und Betriebswirt, der seit rund 30 Jahren als Kaufmann in der Chemischen Industrie tätig ist. Nicht leichter werde es für die Gemeinde dadurch, dass die Wirtschaftskrise voraussichtlich zu sinkenden Einnahmen an Gewerbe- und Einkommensteuer führen wird.

Ortsvereins-Vorsitzender Andreas Neu freut sich über den „motivierten und qualifizierten Kandidaten“ für das Bürgermeisteramt. Burkhardt führt die Liste der Bewerber um die Plätze im Gemeinderat an. Insgesamt umfasst diese zwölf Namen. Aktuell ist die sozialdemokratische Fraktion in dem 21-köpfigen Gremium sechs Mitglieder stark, zuzüglich dem Beigeordneten Raimund Hoffmann.

Kandidaten

1. Steffen Burkhardt, 2. Norbert Schwab, 3. Claudia Toense, 4. Andreas Neu, 5. Thomas Breth, 6. Jennifer Schmitt, 7. Ursula Kaiser, 8. Sven Schott, 9. Renate Zimmermann, 10. Daniel Dormann, 11. Alexander Hoffmann und 12. Dominik Neu.