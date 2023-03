Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kreiselternausschuss wirft der Grünstadter Verwaltung vor, das Kita-System an die Wand gefahren zu haben. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) weist diesen Vorwurf zurück. Und appelliert an die Eltern, kranke Kinder nicht in die Kita zu schicken.

Bei der Stadtratssitzung am Nikolaustag ist beschlossen worden, neue Kita-Plätze in Grünstadt zu schaffen. Auch die angespannte Personalsituation in der städtischen Kita mit Hort im Südring