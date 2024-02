Narrhalla-Marsch für Ramser Fasnachter: Am Samstag feierte die Kolpingsfamilie Prunksitzung in der gut besuchten Eistalhalle. Und wieder war es den Akteuren um Sitzungspräsident Anton Rikart gelungen, ein mehrstündiges Programm mit viel Tanz, Gesang und Witz auf die Beine zu stellen.

Auf der Bühne präsentierten sich dem Betrachter ein Stimmungsfeuerwerk, an dem etwa die „Dance Kids“ aus Dannenfels oder auch die Ramser Stumpfwaldhexen maßgeblich beteiligt waren. In die Bütt trat unter anderem Ortsbürgermeister Arnold Ruster, der Politik Politik sein ließ und kess erklärte: „Mit Fakten, Fake News und mit Witzen reiß ich euch heute von den Sitzen“. Außerdem Manuela Hase und Daniel Kettner, die als Herbert und Marie im Ehebett stritten. Er zu seiner Gattin: „Wieso nennt man das Schönheitsschlaf, wenn man dann morgens so aussieht wie du.“

Conny Niklas schlüpfte in die Rolle von „Frau Dr. Spaßvogel“, die ihren Doktortitel in Spaßologie habe, und Ralf Emmrich war alles so „lehrich“: „Ich schaute morgens in den Spiegel und stellte fest, die fetten Jahre sind noch nicht vorbei.“ Das Männerballett tanzte unter anderem zu Loonas „Mamboleo“, die Powergirls zu „Rhythm is a Dancer“. Ein „nichtssagendes Lied“ präsentierte der „Hinnerpälzer“ Jens Paulus, der das Publikum auch mit verwirrenden Verwandtschaftsverhältnissen belustigte. Abgerundet wurde die Darbietung vom Song „Bei uns ist Schlachtfest“. Und auch der Kolping Familienkreis sang. Unter anderem zu einem Sister-Act-Gospel-Playback. Viele weitere Darbietungen sorgten für Unterhaltung. Honoriert wurde das Engagement der Akteure durch tosenden Applaus, Zugabenrufen und Stimmungsraketen.