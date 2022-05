Wohl weil er zu schnell unterwegs gewesen ist, ist ein 71-Jähriger am Schmittengraben in Grünstadt über ein mit Bordsteinen umrandetes Pflanzenbeet gefahren. Das teilt die Polizei mit. Der Senior war in Richtung Schlachthofstraße unterwegs, als er das zur Verkehrsberuhigung dienende Beet überfuhr. Den Sachschaden an Auto und Beet beziffern die Beamten auf rund 2550 Euro.