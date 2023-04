Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überall wird darüber diskutiert, ob Schulkinder in Corona-Zeiten wirklich in die Einrichtungen sollen. Das Bildungsministerium hält am Präsenzunterricht für alle Kinder fest. „Ist das nicht verantwortungslos? “, fragt Anja Benndorf den Eisenberger Kinder- und Jugendarzt Dr. Philip Mahler.

Herr Mahler, sollten Kitas und Schulen aufgrund der Pandemieentwicklung nicht besser geschlossen werden?

Nein, ich plädiere dafür, die Schulen offen zu lassen