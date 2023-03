Die Freigabe vom Ordnungsamt ist da, meldet der Bockenheimer Kultur- und Verkehrsverein: Am heutigen Samstag öffnet der SchorleXpress auf dem Patenweinberg wieder seine Klappen. Den Ausschank übernimmt das Weingut Heiser-Buchner. Und wer Hunger hat, wird von „Samy mit dem Holzofen“ versorgt. Der Wein-Wagen mit Kühlschrank, Spülmaschine, Herd und Stromversorgung bietet Fernblick in die Rhein-Neckar-Region und ist ab sofort immer samstags ab 14 und sonntags ab 11 Uhr in Betrieb. Aus der Ferne zeigt jeweils eine Fahne an, ob tatsächlich geöffnet ist.