Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem SchorleXpress am Patenwingert auf dem Bockenheimer Berg will der Kultur- und Verkehrsverein künftig einen Ausschank als Wanderziel im Biosphärenreservat Pfälzer Wald anbieten. Das hat der Vorsitzende Volker Griebel am Donnerstag in der öffentlichen Vorstandssitzung erklärt.

„Wann die Fahn weht, is uff“ – auf diese einfache Formel können die Öffnungszeiten des SchorleXpress gebracht werden. Nur bei ganz schlechtem Wetter werde sie nicht