Bockenheim: Die Weinlaube in der Klosterschaffnerei ist an Christi Himmelfahrt in die Saison gestartet. Allerdings nicht in gewohnter Art und Weise, sondern angepasst an die Corona-Auflagen. An der Theke gab es „Schorle To Go“. Der Abholservice kam am Vatertag bei den Besuchern gut an.

Bereits am Eingang wird klar, dass einiges anders ist als sonst. Wer das Gelände betreten will, das der Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim gepachtet hat und das von zehn ansässigen Winzern bewirtet