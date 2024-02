Überall im Leinigerland haben am Schmutzigen Donnerstag Hexen Mautstellen auf den Straßen errichtet. Am Haus der Deutschen Weinstraße an der B271 in Bockenheim postierten sich Wingertshexen. Es bildeten sich teilweise beachtliche Staus. Mancher Verkehrsteilnehmer trat mit genervtem Gesichtsausdruck aufs Gas oder versteckte sich hinter einem genuschelten „Ich nix verstehen“. Die meisten aber gaben bereitwillig Wegzoll. Oberhexe Tanja Seidel klagte: „Als wir das Rathaus stürmen wollten, standen wir vor verschlossener Tür.“ Bürgermeister Gunther Bechtel (SPD) sagte dazu auf Nachfrage: „Ich war bei der Verbandsgemeinde, zusammen mit meinem Beigeordneten Uli Keidel. Es ging um unsere neue Kita.“ Er kam aber zu Mautstelle und spendete dort.