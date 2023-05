Neues Jahr, neuer Chorleiter, neues Programm: Gerade ist genau der richtige Zeitpunkt, um beim Bissersheimer Chor „aCHORde“ neu einzusteigen. Die Mitglieder würden sich über Verstärkung freuen und bieten neben Musik vor allem Zusammenhalt.

Jürgen Schumacher aus Sausenheim hat im September vergangenen Jahres den Chor mit dem außergewöhnlichen Namen „aCHORde“ aus Bissersheim übernommen. Diese gemischte Gruppe ist aus dem im Jahr 1917 gegründeten Liederkranz Bissersheim hervorgegangen. Ursprünglich handelte es sich um einen reinen Männerchor, erst seit 1976 dürfen auch Frauen mitsingen. Auf dem Papier besteht der Liederkranz Bissersheim zwar weiterhin als Verein und hat mit Stefanie Wehrfritz auch eine Vorsitzende, die aktiven Mitglieder treten aber nicht mehr unter diesem Namen auf, sondern eben als „aCHORde“.

Derzeit sind neun Sänger und 18 Sängerinnen an Bord. „Neuzugänge jederzeit willkommen“, sagt Wehrfritz. Der Verein Liederkranz Bissersheim hat zwar 93 Mitglieder, davon sind aber aktuell nur 27 aktiv, will heißen: Es singt nur etwa ein Drittel der Mitglieder, weshalb Verstärkung durchaus willkommen wäre. Der neue Chorleiter Jürgen Schumacher löste im September Uli Kneisel aus Mannheim ab, der sein langjähriges Engagement in Bissersheim aufgrund beruflicher und familiärer Herausforderungen beenden musste.

Dieses Jahr stehen Musicals auf dem Plan

Für Jürgen Schumacher hat das Jahr 2023 mit der Planung und der Liedauswahl für das Jahreskonzert von „aCHORde“ begonnen. Der Auftritt soll diesmal unter dem Motto „Musicalmelodien“ laufen und laut dem neuen Chorleiter ist jetzt gerade genau der richtige Zeitpunkt, um in die Chorarbeit einzusteigen. „Die Arrangements sind für alle neu“, erklärt er. Neuanfänger würden folglich auf dem gleichen Level beginnen, wie die alten Hasen.

Schumacher ist ein pensionierter Lehrer des Leininger-Gymnasiums in Grünstadt und außerdem langjähriger Verbandschorleiter der Pfalz. „Ich wollte meinen Wirkungskreis gern in der Nähe meines Wohnorts Sausenheim haben und da passt Bissersheim ganz prima“, sagt er schmunzelnd und ergänzt: „Der frühere Chorleiter, Uli Kneisel war übrigens ein Schüler von mir.“

Vom Kanon bis zum sechsstimmigen Chorsatz

Gesungen würden bei „aCHORde“ ganz unterschiedliche Stilrichtungen von Klassik bis Moderne, Madrigale bis Gospel, weltliche ebenso wie geistliche Literatur, vom Kanon, beispielsweise „Lieber Freistädtler“, bis hin zum sechsstimmigen Chorsatz wie beispielsweise das „Abendlied“ von Rheinberger oder auch „Odi et Amo“. Außer Liedern in Deutsch würden französische, englische, italienische, lateinische, spanische, schwedische und auch afrikanische Lieder gesungen sowie natürlich auch Lieder in Pfälzer Mundart.

„Im Chor haben wir die Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass“, erklärt Schumacher die Grundlagen. Der Sopran sei die höchste menschliche Stimmlage und werde von Frauen gesungen, ebenso wie die Stimmlage Alt, die für etwas tiefere Frauenstimmen geeignet sei. „Die Männer singen bei uns Tenor, was eine eher hohe männliche Stimmlage ist, und die Basslinie, die in der mehrstimmigen Musik die tiefste Stimme ist und von den Männern mit tiefer Stimme gesungen wird“, so der Chorleiter.

Der Zusammenhalt wird großgeschrieben

Die Gruppe arbeite immer an verschiedenen Programmen für das jeweils aktuelle Jahr. „Für jedes Jahr werden ein Konzert und ein Liederabend geplant, bei denen einem chorbegeisterten Publikum und Freunden des Vereins das aktuelle Repertoire vorgestellt wird“, sagt Schumacher. Für das Jahreskonzert 2023, das bekannten Melodien von Andrew Lloyd Webber umfasse, seien auch eine externe Solistin und Klavierbegleitung engagiert worden.

„Aktuell wird immer mittwochs im Dorfgemeinschaftshaus ,Eulennest‘ geprobt und wir würden uns über neue Mitglieder sehr freuen“, sagt die Vorsitzende Stefanie Wehrfritz. Geprobt werde im Eulennest, weil die alte Sängerhalle im vergangenen Jahr abgerissen wurde und eine neue Halle nach modernen Gesichtspunkten derzeit in Planung sei.

Die Truppe organisiert das Stabaus-Fest

Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt würden in der Sangesgruppe großgeschrieben, sagt die Vorsitzende: „Wir organisieren das Bissersheimer Stabaus-Fest und auch unser Grillfest im Sommer und pflegen eine herzliche Willkommenskultur.“ Und Schumacher ergänzt: „Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen: Man fühlt sich hier gut aufgenommen und das innerhalb weniger Stunden.“

Der gemischte Chor probt immer mittwochs im Bissersheimer Dorfgemeinschaftshaus, und zwar von 19.30 bis 21 Uhr. Näheres bei Stefanie Wehrfritz unter Telefon 06359 87844 oder Mobil unter der Nummer 0173 3622558.