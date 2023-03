Die Pflanzaktion auf der circa vier Hektar großen Kahlfläche im Wattenheimer Hinterwald in Höhe des Langenthaler Hofs war ein voller Erfolg. Auf Nachfrage berichtete die Försterin Isabelle Behret von rund 50 Teilnehmern, die trotz des unbeständigen Wetters auch aus größerer Entfernung gekommen seien. „Es waren zehn Leute aus dem Raum Neustadt dabei, Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet und sogar aus Stuttgart.“ Gesetzt wurden mit den fleißigen Helfern etwa 500 Bäume, unter anderem Edelkastanie, Eiche, Ahorn und Baumhasel. „Dabei wurde einem so richtig bewusst, wie viel Arbeit es ist, so ein riesiges Areal manuell zu bewalden“, sagte die Revierleiterin. Insgesamt umfasst das Aufforstungsprojekt 8000 Bäume und wird demnächst von Forstmitarbeitern fortgesetzt.