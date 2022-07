Immer wieder unternimmt die RHEINPFALZ mit Lesern im Sommer Ausflüge. Und lässt diese dabei gern auch mal hinter Kulissen schauen, bei denen das sonst schwierig ist. Den Auftakt macht in diesem Jahr die Eisenberger Kläranlage, die für die Stadt mit ihren Stadtteilen Steinborn und Stauf, Kerzenheim mit Rosenthal und Ramsen zuständig ist. Hier wird nahezu das ganze Abwasser der Verbandsgemeinde Eisenberg mit moderner Technik gereinigt. Die 1965 gebaute Kläranlage wurde zuletzt zwischen 2019 und 2021 saniert, mehr als zwei Millionen Euro wurden investiert. Unter anderem wurde am Faulturm gearbeitet, der dabei nicht nur vollsaniert wurde, sondern gleich auch eine neue Farbe bekam. RHEINPFALZ-Leser können am Dienstag, 26. Juli, 10 Uhr, vor Ort alles über die Arbeits- und Funktionsweise in einer knapp einstündigen Führung erfahren. Wer mit möchte, meldet sich bis Montag, 25. Juli, 12 Uhr, per E-Mail bei sommertour-gru@rheinpfalz.de an, maximal 15 Leser können dabei sein, die Teilnehmer werden von uns kontaktiert.