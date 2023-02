Soll in Battenberg ein Regiomat, also ein Kühlschrank mit regionalen Produkten zur Selbstbedienung, aufgestellt werden? Darüber ist im Ortsgemeinderat diskutiert worden. Laut Erstem Beigeordneten Marko Flörchinger würde der Kauf eines solchen Geräts mit 20.230 Euro zu Buche schlage. „Wenn wir es mieten, müssten wir monatlich rund bis zu 470 Euro bezahlen“, berichtete er. Es wäre zu klären, ob eine Förderung möglich ist. Die Aufstellung sei nicht so einfach, da denkmalschutzrechtliche Vorschriften zu beachten seien und wohl auch eine Baugenehmigung benötigt werde. Da ein Bäckerauto und ein Eiermann-Service im Ort kaum angenommen und wieder eingestellt wurden, wurde die Regiomat-Idee vorerst verworfen.