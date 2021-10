Aus einem Lebensmittelgeschäft in Grünstadt wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Zigaretten und Tabak gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der mutmaßliche Täter, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, zufällig bei einem anderen Polizeieinsatz ausfindig gemacht. Am Ladengeschäft soll der 40-Jährige ein Fester aufgebrochen haben, um hineinzugelangen. Dabei wurde er von einer Videokamera gefilmt.

Kurz nach der Tat wurde die Polizei zu einem anderen Einsatz gerufen. Nachbarn haben laut Polizeibericht die Beamten gerufen, weil ein Mann seine Freundin verprügeln würde. Den Polizisten ist bei der Dursuchung das entwendete Bargeld, sowie Zigaretten und Tabak aus dem Einbruch aufgefallen, was ihn vermutlich als den gesuchten Einbrecher verraten hat.