Über das verlängerte Oster-Wochenende gibt es vielfältige Möglichkeiten, etwas zu erleben. Was rund um Grünstadt geboten ist.

Ihre Treffsicherheit können Besucher beim 48. Ostereierschießen im Schützenhaus des Schützenvereins in Ramsen unter Beweis stellen: Gelegenheit dazu gibt es an Gründonnerstag, 18 bis 22 Uhr, Karsamstag, 10 bis 19 Uhr, Ostersonntag 11 bis 19 Uhr und Ostermontag, 11 bis 18 Uhr. An Karfreitag fällt das Ostereierschießen aus. Geschossen wird mit Luftgewehr oder der Armbrust und Gummpfeilen.

Gemütlich wird es beim SchorleXpress auf dem Patricia-Wingert: Pünktlich zum Ausschank ab 11 Uhr an den Feiertagen und ab 14 Uhr am Karsamstag fährt das SchorleTaxi. Dieses startet an Karfreitag vom neu gestalteten Haltepunkt auf dem Hauptparkplatz Friedhof-Süd. Abfahrtszeiten sind an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag um 12, 14 und 16 Uhr sowie am Karsamstag um 14 und 16 Uhr.

Modelle historischer Festungen gibt es über Ostersonn- und Ostermontag im Wattenheimer Burgmuseum, Carlsberger Straße 21, zwischen 14 und 18 Uhr zu bewundern. Der Eintritt ist frei. Nach Absprache können auch Führungen vereinbart werden unter Telefon 06356 6334 oder per E-Mail an info@burgmuseum-wattenheim.com.

Einen klassischen Festtagsbrauch lässt der SV Obersülzen bei der 44. Obersülzer Ostereiersuche am Ostermontag aufleben. Auf dem Sportgeländer Sülzertor sind ab 10 Uhr 1000 Eier versteckt. Im Anschluss daran gibt es eine Tombola.

Familienspaß verspricht an Ostermontag der Radfahrverein Rodenbach. Ab 14 Uhr gibt es auf der Sport- und Spielwiese neben dem Radlerheim verschiedene Spiele mit bunten Ostereiern. Die Kinder müssen die zum Spiel eingesetzten Eier mitbringen.